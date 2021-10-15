15 жовтня – День пам’яті ненароджених і померлих немовлят. У Львові відбулися заходи

У Львові 15 жовтня вшанували пам’ять дітей, які не народилися або ж померли одразу ж після пологів. Біля Святоюрського собору Української греко-католицької церкви встановили освітні намети.

Кожна мама, в якої під час вагітності чи невдовзі після пологів померла дитина, могла написати їі ім’я, і картку з іменем причепити на символічне дерево.

У соборі Святого Юрія відбулася літургія у пам‘ять втрачених дітей, життя яких було коротким.

«Саме ця дитинка перетворює батьків на батька і маму. З 2019 року в УГКЦ запроваджено 15 жовтня як День пам’яті дітей, які померли в утробі матері чи після пологів, щоб об’єднати батьків, які залишаються з цією втратою сам на сам. Кожна п’ята вагітність переривається з невідомих причин, і лише у половині випадків встановлюється причина. Перинатальна смертність в Україні становить 8–9% . Ці ненароджені діти немов не існують, але вони повертаються через молитви і спогади батьків», – каже монахиня УГКЦ Юстина Голубець, засновниця громадської організації Перинатальний хоспіс «Слід життя».

Учасники акції запалили свічки і зробили Світлову хвилю. До цього заходу приєднуються багато країн, таким чином «хвиля» протягом 24 годин може охопити весь світ.

«Ми проводимо заходи в місті, щоб збільшити обізнаність, бо вмирають діти, але у суспільстві не говорять про це, родичі не мають підтримки. Я по собі знаю, що про це не говорять. В організації ми маємо нагоду спілкуватися і ділитися одна з іншою, це як моральна терапія», – говорить учасниця акції Ореста Засадна.

15 жовтня є Всесвітнім днем пам‘яті обізнаності про перинатальну втрату. У 2018 році Львів був першим містом в Україні, яке долучилося до цього дня.