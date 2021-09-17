День рятівника: Зеленський призначив понад 20 нагород за мужність, бездоганну службу і врятовані життя

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про відзначення 24 осіб нагородами з нагоди Дня рятвіника, який відзначається сьогодні. Документом від 16 вересня визначено, що державні нагороди вручаються «за особисту мужність і самовіддані дії, виявлені під час ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, зразкове виконання службового обов’язку».

Серед відзнак, зокрема, орден «За мужність» II ступеня, ордени «За мужність» ІІІ ступеня, медалі «За бездоганну службу» III ступеня і «За врятоване життя».

День рятувальника (рятівника) відзначають в Україні щорічно 17 вересня.