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03 Травень 2019, Київ 09:52
Новини | Міжнародні

Сьогодні відзначається Всесвітній день свободи преси

День свободи преси відзначають щорічно, починаючи з 1994 року

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Сьогодні, 3 травня, відзначається Всесвітній день свободи преси.

Його відзначають щорічно, починаючи з 1994 року, після проголошення Генеральною Асамблеєю ООН в спеціальній резолюції від 20 грудня 1993 року.

Щорічно публікуються послання Генерального секретаря ООН з нагоди Всесвітнього дня свободи преси. Починаючи з 1997 року 3 травня за внесок в справу свободи друку щорічно присуджується премія ЮНЕСКО.

Напередодні, 2 травня, виконувач обов’язків президента медіакорпорації Радіо Вільна Європа / Радіо Свобода Дейзі Сінделар виступила із заявою, у якій звернула увагу на те, що влади багатьох країн світу продовжують втручатися в діяльність журналістів та ставлять під загрозу їхню безпеку, в тому числі – в анексованому Росією Криму.

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