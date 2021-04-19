У Таїланді помилували 9 українців – Денісова

У Таїланді, які перебували у виправних закладах, отримали королівське помилування. Про це 19 квітня повідомила уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова.

«Завдяки співпраці з Головним Омбудсманом Королівства Таїланд та з нагоди відзначення Національного Дня Таїланду всі без винятку ув’язнені в Таїланді громадяни України отримали Королівське помилування – двоє отримали помилування у вигляді зменшення термінів покарання на 1/6 від актуального терміну ув’язнення (без урахування проведеного у в’язниці часу), 1 особа – на 1/2, а 6 громадянам України було скорочено термін та звільнено від подальшого покарання», – мовиться у повідомленні.

Денісова уточнила, що шестеро громадян вже повернулися в Україну, а троє продовжують відбувати ув’язнення.