Засудженому в Малайзії українцеві скасували смертний вирок – Денісова

Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова повідомила, що засудженому до страти в Малайзії громадянину України скасували смертний вирок і він вже повернувся на батьківщину.

«Роман Золотарьов – ексучасник шоу «Х-фактор» та «Битва хорів». До ув’язнення він займався артистичною діяльністю в Україні, але ухвалив рішення поїхати до Бразилії на заробітки. Вже у квітні 2017 року мав повернутися до України через раптове скасування домовленостей з роботодавцем. Вирушаючи додому, на прохання незнайомих осіб, Роман погодився доправити до Лаосу валізу з речами, попередньо переконавшись, що там дійсно були лише речі. Проте під час пересадки у міжнародному аеропорту міста Куала-Лумпур був затриманий митними органами Малайзії. 29 березня 2019 року Вищий суд м. Шах-Алам, засудив громадянина України до смертної кари (через повішання)», – розповіла Денісова у фейсбуці історію українця.

За її словами, після звернення батька засудженого українця почалися переговори із владою Малайзії щодо його звільнення.

«Саме завдяки спільним зусиллями Офісу омбудсмана та українських дипломатів смертний вирок Роману Золотарьову було скасовано», – йдеться в повідомленні.

У жовтні минулого року міжнародна правозахисна організація Amnesty International закликала Малайзію виконати зобов’язання про скасування смертної кари. Правозахисники просили припинити використання страт як покарання за злочини, пов’язані з наркотиками, та скасувати смертну кару «як безальтернативний вид покарання». Ще позаторік уряд Малайзії заявляв, що підготував законопроєкт про скасування смертної кари в країні.