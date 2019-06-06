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06 Червень 2019, Київ 11:33
Новини | Міжнародні

Данія: лідерка соціал-демократів стане наймолодшим прем’єром країни

41-літня Фредеріксен стане наймолодшою главою уряду країни

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На парламентських виборах у Данії перемогли соціал-демократи на чолі з Метте Фредеріксен. 41-літня Фредеріксен стане наймолодшою главою уряду країни.

За результатами виборів соціал-демократи отримали 91 місце в парламенті із 179.

Чинний прем’єр Ларс Лекке Расмуссен має найближчим часом подати у відставку. Фредеріксен підтвердила, що планує сформувати однопартійний уряд соціал-демократів.

Як зазначає ВВС, 14 з останніх 18 років у Данії при владі була Ліберальна партія Расмуссена.

Під час нинішніх виборів домінуючими були питання зміни клімату, зниження добробуту населення та імміграція.

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