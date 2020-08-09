За час карантину через службу зайнятості працевлаштували 220 тисяч людей – Шмигаль

За час карантину через службу зайнятості працевлаштували близько 220 тисяч людей, повідомив прем’єр Денис Шмигаль в інтерв’ю Радіо Свобода.

За його словами, згідно з опитуванням 20% людей бояться коронавірусу, а 80% – економічних наслідків, пов’язаних з пандемією і кризою.

«Відповідно фонд передбачає безпосередньо боротьбу з COVID і боротьбу з наслідками. Наслідки – це втрата людьми роботи. У нас на сьогодні 506 тисяч зареєстровано безробітних. Було 512-514 тисяч. Ця цифра почала падати, люди почали працевлаштовуватися. За час від початку карантину працевлаштовано біля 220 тисяч осіб через службу зайнятості», – сказав Шмигаль в програмі «Суботнє інтерв’ю».

Йому нагадали про обіцянку створити 500 тисяч робочих місць.

«Ми створили передумови для того, щоб ця кількість робочих місць була створена. І це в тому числі 35 мільярдів з фонду на боротьбу COVID і з наслідками, які були виділені на «Велике будівництво». Це 100 мільярдів гривень виділених на будівництво доріг і на будівництво шкіл, садочків, стадіонів. Кожна гривня в будівництві створює робоче місце і створює плюс 8 супутніх робочих місць в супутніх галузях», – додав Шмигаль.

Він стверджує, що ніхто не знімає зобов’язання створити 500 тисяч робочих місць.