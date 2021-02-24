Зірка французького кіно Депардьє перебуває під слідством за звинуваченням у зґвалтуванні

Французька прокуратура 23 лютого заявила, що зірка кіно Жерар Депардьє перебуває під слідством за звинуваченням у зґвалтуванні і сексуальному посяганні в рамках відновленої два роки тому справи.

У прокуратурі відреагували на повідомлення у ЗМІ про попередні звинувачення, які були вусунуті актору в грудні.

Місцеві ЗМІ повідомили, що 72-річний актор і володар найвищої військової і цивільної нагороди Франції, Почесного легіону, був звинувачений акторкою і танцівницею у нападі на неї в своєму будинку в Парижі в 2018 році. Справу в 2019 році закрили, але потім знову відновили. Влада заявила, що Депардьє не перебуває під вартою.

Як повідомляють західні агенції, двокат Депардьє раніше заявляв, що актор «цілковито заперечує будь-які зґвалтування, сексуальні зазіхання та злочини».

Депардьє отримав нагороди за гру разом з іншими французькими знаменитостями в таких фільмах як «Останнє метро» і «Сірано де Бержерак».

Також він мав успіх у високобюджетних голлівудських фільмах «Зелена картка», «Людина в залізній масці», «1492: Підкорення раю». Депардьє також зіграв головну роль у фільмі «Ласкаво просимо в Нью-Йорк».

Після скарг на високі податки в його рідній Франції у 2013 році Депардьє став почесним громадянином Бельгії, в тому ж році президент Росії Володимир Путін прискорив процес отримання ним і російського громадянства. Депардьє також став культурним послом Чорногорії.

Жерер Депардьє публічно висловлював своє захоплення Путіним. Україна в 2015 році внесла його на 5 років у «чорний список» після висловлювання, що це «частина Росії».