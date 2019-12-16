Депутат від «Слуги народу» повідомив, що на нього напали в Сумах

Народний депутат від партії «Слуга народу» Михайло Ананченко повідомив, що став жертвою нападу невідомих у неділю в Сумах.

«Повертаючись додому, в рідному місті Суми, на мене біля під’їзду здійснили напад двоє молодиків в балаклавах. Такі зухвалі дії я пов’язую з моєю політичною діяльністю та з голосуванням на наступному пленарному тижні. Хочу заявити, щоб будь-які хуліганські та інші протиправні дії стосовно нашої команди не змінять політичного курсу партії», – написав Ананченко у фейсбуці.

Депутат висловив сподівання «на швидку та неупереджену реакцію правоохоронних органів».

Водночас речниця прокуратури Сумської області Наталія Науменко у фейсбуці зазначила, що за цим фактом розпочато кримінальне провадження за статтею про «насильство по відношенню до народного депутата України», тривають слідчо-розшукові заходи.

Михайло Ананченко був обраний у Верховну Раду 9-го скликання по загальнодержавному багатомандатному округу, 34-й у списку партії «Слуга народу».