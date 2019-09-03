Депутата парламенту Словаччини позбавили мандата після расистських висловлювань про ромів

Верховний суд Словаччини 3 вересня офіційно позбавив мандата члена парламенту Мілана Мазурека, члена праворадикальної політичної партії «Народна партія – Наша Словаччина». Причиною позбавлення мандата стали расистські висловлювання депутата, це перший такий випадок в історії країни, повідомляє проєкт Радіо Свобода та Голосу Америки «Настоящее время». Суд також зобов'язав Мазурека сплатити штраф у розмірі 10 тисяч євро за образу всіх представників ромів Словаччини.

У 2016 році Мазурек заявив в одній із радіопередач про “циганський терор проти порядних людей» і назвав словацьких ромів «паразитами», які «нічого не роблять для нашого народу і нічого не вносять у наш державний бюджет або нашу культуру». За цей вислів проти Мазурека подали судовий позов.

У 2018 році суд уже засудив депутата до штрафу 5 тисяч євро, але Мазурек оскаржив вирок і зробив це ще кілька разів у різних інстанціях, дійшовши в підсумку до Верховного суду.

Юридична колізія, проте, дозволяє Мазуреку, якщо він виплатить штраф, знову балотуватися до парламенту в 2020 році, на наступних виборах.

Мазурек неодноразово робив расистські і антисемітські заяви: у фейсбуці відкрито заперечував Голокост і пропагував націонал-соціалізм. Але партія, яку представляє тепер уже колишній депутат, все ще дозволена в Словаччині. У 2016 році 14 її депутатів вперше пройшли до парламенту після того, як партія набрала понад 8% голосів виборців, а в 2019 році партія здобула два депутатських місця на виборах до Європарламенту.