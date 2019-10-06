Бокс: українець Дерев’янченко поступився казахстанцеві Головкіну

Українець Сергій Дерев’янченко цієї ночі поступився казахстанцеві Геннадію Головкіну у бою за чемпіонські пояси за версіями IBF та IBO у середній вазі. Поєдинок тривав 12 раундів і закінчився перемогою для 37-річного Головкіна за одноголосним рішенням суддів, для Дерев’янка – нокдауном у першому раунді, розсіченням біля правого ока – у другому.

Після перемоги Головкін назвав суперника-українця «дуже крутим хлопцем» і визнав, що бій з 33-річним Дерев’янченком був важким.

Торік Сергій Дерев’янченко вже бився за титул чемпіона світу і програв американцеві Даніелю Джейкобсу.