Податківець пропонувала прокурору 25 тисяч доларів хабаря щомісячно – Офіс генпрокурора

Виконувачка обов’язків керівниці регіональної Державної податкової служби пропонувала керівнику структурного підрозділу прокуратури 25 тисяч доларів хабаря щомісячно, повідомив Офіс генерального прокурора.

За даними правоохоронців, у відповідь він мав не перешкоджати протиправній діяльності співробітників ДПС, пов’язаній із отриманням неправомірної вигоди від підприємців, та не притягувати податківців до відповідальності.

13 січня детективи Національного антикорупційного бюро України затримали в.о. головного управління ДПС однієї з областей на пропозиції та наданні 25 тисяч доларів хабаря неправомірної вигоди керівнику структурного підрозділу регіональної прокуратури. Їй оголосили підозру за статтею 369 Кримінального кодексу України (пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі).

За даними засобів масової інформації, мова йде про в.о. начальника одеської обласної податкової Наталю Чеботарьову, яка працює з вересня 2019 року. Її реакція на підозру наразі не відома.