Відношення державного та гарантованого боргу стосовно ВВП знизилося до 61% – Нацбанк

Відношення державного та гарантованого державою боргу стосовно валового внутрішнього продукту за підсумками 2018 року знизилося до 61 відсотка, йдеться у звіті Національного банку України за січень.

«Характер фіскальної політики упродовж 2018 року суттєво трансформувався – від м’якої в першому півріччі до жорсткої в другому півріччі з передбачуваним послабленням наприкінці року. Дефіцит зведеного бюджету за підсумками року розширився (до 67,8 млрд грн), проте зберігся суттєвий первинний профіцит. На тлі зміцнення гривні за підсумками року це зумовило подальше зниження відношення державного та гарантованого державою боргу до ВВП», – заявили в НБУ.

Згідно з даними на сайті Міністерства фінансів, загальна сума державного та гарантованого державою боргу на кінець 2018 року становила 78,3 мільярда доларів.