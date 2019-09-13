Допомагаємо Україні будувати інфраструктуру для поширення правдивих новин – представник Держдепу про передавачі

Сполучені Штати допомагають Україні зводити потужності для передачі інформації, оскільки про справжні події у країні мають знати жителі окупованих територій. Про це, коментуючи передачу Україні нового обладнання для трансляції цифрового ТБ-сигналу, сказав Радіо Свобода заступник помічника державного секретаря США Джордж Кент.

«Росія – майстер використання дезінформації і фальшивок. На мою думку, найкращий спосіб боротьби з дезінформацією – за допомогою правдивої інформації. І те, що ми робимо тут сьогодні – ми допомагаємо Україні будувати інфраструктуру для поширення актуальних новин серед жителів як окупованої частини Донбасу, так підконтрольних Україні територій, але які раніше мали доступ лише до російської інформації. Точна інформація для громадян – це ключовий елемент демократії», – зазначив він.

За словами Кента, на обладнання виділено близько 1 мільйона доларів США. Відповідаючи на запитання, чи можна порівнювати зусилля України та західних держав у протидії дезінформацїі Кремля, Кент зазначив: «Думаю, ми можемо вивчати практику одне одного, кожна ситуація – унікальна, але дуже очевидно, що Україна перебуває на передовій у протидії російським спробам утримати її в межах так званого «русского мира». Я думаю, Україна має що повідомити своїм громадянам та світу. І це відповідальність українців – переконатися, що вони роблять усе можливе для того, аби їхні співгромадяни знали і зовнішній світ знав, що відбувається у їхній країні».

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Як повідомляло Радіо Свобода, Агентство США з міжнародного розвитку – USAID – передало Україні 11 передавачів для цифрового телесигналу, які будуть встановлені на межі з окупованою частиною Донбасу та Криму. Про це на брифінгу повідомив член Національної ради з питань телебачення і радіомовлення Сергій Костинський. За його оцінками, до кінця 2019 року рівень охоплення сигналом українських мовників у Донецькій області у порівнянні з 2014 роком зросте на понад 800 тисяч осіб, у Луганській – на майже півтора мільйона жителів.

Як додала екс-заступник міністра інформаційної політики Еміне Джеппар, вперше партнери передають Україні саме нове обладнання – передавачі, що передавалися раніше, перед тим вже використовувались в інших країнах. За словами голови відділу телебачення і радіомовлення Концерну РРТ Леоніда Семенченка, Україна вже встановила чотири такі передавачі, вони німецького виробництва.