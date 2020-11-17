Російська Держдума підтримала у першому читанні довічне сенаторство для експрезидентів

Державна дума Росії ухвалила у першому читанні законопроєкт, який дозволяє колишньому президенту Росії стати довічним сенатором.

Документ належить до президентського пакету ініціатив щодо реалізації оновлених положень Конституції Росії.

Згідно з проєктом, експрезидент для набуття статусу сенатора повинен подати до Ради Федерації заяву з доданням необхідних документів протягом 3 місяців з дня припинення повноважень глави держави

Також в першому читанні Держдума проголосувала за законопроєкт про посилення гарантій недоторканності для експрезидентів. Проєктом передбачено, що колишній глава держави може бути позбавлений недоторканності тільки за висунутим Держдумою звинуваченням у державній зраді або іншому тяжкому злочині. При цьому звинувачення повинні бути підтверджені висновком Верховного суду, зазначає ТАСС.