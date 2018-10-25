Держкіно заборонило фільми з двома російськими акторами

Державне агентство України з питань кіно скасувало державну реєстрацію і визнало недійсними прокатні посвідчення, видані на фільми з участю російських акторів Леоніда Ярмольника й Ірини Алфьорової.

Як повідомило Держкіно 24 жовтня, рішення ухвалили через внесення цих акторів до списку осіб, «які створюють загрозу національній безпеці».

Таким чином, Держкіно скасувало державну реєстрацію і визнало недійсними прокатні посвідчення, видані на такі фільми: з участю Ярмольника – «Кохання у великому місті 2», «Лузер», «Божа тварина»; з участю Алфьорової – «Зірка шерифа», «Втрачений рай».

«Відповідно до чинного законодавства України, після включення одного з учасників фільму до Переліку осіб, що створюють загрозу національній безпеці, Держкіно автоматично скасовує державну реєстрацію і визнає недійсними прокатні посвідчення, видані на такі фільми», – заявив голова Держкіно Пилип Іллєнко.

За даними Держкіно, за схожою підставою скасована державна реєстрація 233 фільмів.