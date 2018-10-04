Прокуратура: голові Державного агентства резерву повідомили про підозру

Голові Державного агентства резерву України Вадиму Мосійчуку повідомили про підозру в службовій недбалості, унаслідок чого державним інтересам завдані збитки на суму понад 6 мільйонів гривень, повідомила прес-служба прокуратури Києва.

«Упродовж 2017 року посадовець, всупереч вимогам законодавства та раціонального використання державних коштів, прийняв низку необґрунтованих управлінських рішень, відповідно до яких понад 14 тисяч тонн зерна, які зберігалися на ДП «Хлібна база № 85» у Харківській області, були переміщені на ДП «Златодар», що на Черкащині», – заявили в прокуратурі.

У відомстві зазначили, що своє рішення посадовець мотивував нібито загрозою, пов’язаною з близьким розташуванням зерносховища із зоною проведення української воєнної операції на Донбасі.

«Наслідком прийняття цих управлінських рішень стали безпідставні витрати державних коштів для завантаження, розвантаження та транспортування зерна на суму понад 6 мільйонів гривень», – розповіли в прокуратурі.

Сам Мосійчук відкинув звинувачення, назвавши ситуацію «правовим свавіллям».

«Звинувачення, яке звучить як службова халатність, що призвела до тяжких наслідків та збитків у сумі 6 мільйонів гривень, безпідставне та політично мотивоване, має на меті одне – відсторонити мене від посади, а згодом і звільнити, а на моє місце поставити свою людину, таким чином отримавши доступ до системи держрезерву», – сказав Мосійчук.

У Держрезерві зазначили, що голова установи відстоюватиме свою позицію в судовому порядку.