Зеленський підписав закон про зняття вікових обмежень для роботи держслужбовцем

Президент України Володимир Зеленський підписав зміни до закону «Про державну службу» щодо зняття вікових обмежень для роботи на державній службі».

«Згідно з документом, державний службовець за рішенням суб’єкта призначення може бути залишений на державній службі після досягнення 65-річного віку за власною згодою. Рішення про продовження строку перебування на держслужбі ухвалює суб’єкт призначення щороку, але не більш як до досягнення державним службовцем 70-річного віку. Термін перебування на службі в органах місцевого самоврядування може бути продовжено, але не більш ніж на п’ять років за рішенням сільського, селищного, міського голови, голови районної, районної у місті, обласної ради. Рішення про продовження строку перебування на службі в органах місцевого самоврядування ухвалює голова відповідної ради щороку, але не більш як до досягнення державним службовцем 70-річного віку», – розповіли в Офісі президента про підписаний документ.

Згідно з повідломленням, законом також передбачено, що на період дії карантину призупинено дію положень закону про держслужбу та «Про центральні органи виконавчої влади» в частині проведення конкурсів на посади державної служби.

У новостворених органах державної влади, що були утворені протягом дії карантину, добір на посади державної служби в установленому Кабінетом Міністрів порядку не проводиться, зазначили в ОПУ.

Верховна Рада ухвалила закон «Про внесення змін до закону України «Про державну службу» щодо зняття вікових обмежень для роботи на державній службі 16 грудня 2020 року.