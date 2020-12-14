Президент призначив Лисого керівником Державного управління справами

Президент України Володимир Зеленський призначив керівником Державного управління справами Ігоря Лисого. Відповідний указ від 14 грудня оприлюднили на сайті Офісу президента.

«Призначити Лисого Ігоря Васильовича Керівником Державного управління справами з 15 грудня 2020 року шляхом укладення контракту про проходження державної служби на період дії карантину, установленого з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2», – мовиться у повідомленні.

Іншим указом Зеленський звільнив Лисого з посади заступника керівника Держуправління справами, та увільнив від тимчасового виконання обов’язків керівника цього відомства.