Чернігівщина: на території навчального центру «Десна» стався вибух, загинув військовий

24 серпня на території навчального центру ЗСУ «Десна» у Чернігівській області стався вибух, внаслідок якого загинув один військовослужбовець, двоє отримали поранення різного ступеня важкості.

Зазначається, що вибух стався близько 17:30 у позаслужбовий час в одному з гуртожитків «внаслідок особистої недбалості та нехтування заходами безпеки військовослужбовців».

«Також постраждала цивільна дівчина, яка знаходилася в гостях у одного з військовослужбовців. Нині вона перебуває у важкому стані», – заявили у центрі.

Поранених госпіталізували. Інцидент розслідують.