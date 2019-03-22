ДФС: 40% мільйонерів в Україні – жінки

40% мільйонерів в Україні – це жінки віком від 18 до 78 років, повідомляє Державна фіскальна служба.

За повідомленням, кампанія з декларування доходів громадян, отриманих у минулому році, ще триває, тому це не остаточні цифри.

Наразі доходи, що перевищують один мільйон гривень, задекларували 1120 громадян.

Наймолодшою жінкою задекларовано дохід від успадкування майна.

За інформацією ДФС, найстаршому українському мільйонеру 83 роки, а наймолодшому – 18.

Найбільшу суму – понад півмільярда гривень – задекларував житель Дніпра через отримання у дарунок майна від члена сім’ї.

«Найбільша кількість осіб, які отримали доходи понад мільйон і вже подали декларації, обліковується традиційно у Києві – 35 відсотків від загальної кількості (396 осіб), по Харківській та Дніпропетровській областях таких платників 9 відсотків (101 та 96 відповідно)», – йдеться в повідомленні.

Останній день подання декларації про майновий стан і доходи – 2 травня 2019 року.