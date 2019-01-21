ДФС: в Україні зафіксували 4,8 тисяч мільйонерів, наймолодшому – 7 років

2018 року доходи у понад один мільйон гривень задекларували 4,8 тисячі українців, повідомляє Державна фіскальна служба.

«Найбільше мільйонерів, які подали декларації, обліковуються у Києві. Їх кількість складає 2184 особи, або 45% від загальної кількості мільйонерів. Серед лідерів також Київська – 333 особи, Харківська – 328 і Дніпропетровська області – 303», – йдеться в повідомленні.

Наймолодшому платнику податків, який задекларував доходи понад мільйон гривень, виповнилося сім років, а найстаршому – 99 років, повідомляє ДФС.

Згідно з повідомленням, дохід у сумі понад один мільярд гривень, отриманий у 2017 році, задекларувала одна людина, її прізвище не вказують.