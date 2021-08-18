В Україні створять центри неонатального скринінгу для діагностики рідкісних хвороб у новонароджених 

Кабінет міністрів ухвалив рішення про створення в Україні центрів неонатального скринінгу. Як повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль, у таких центрах проводитимуть дослідження, які дозволяють вчасно виявити у новонароджених спадкові або вроджені хвороби.

На створення відповідних центрів цьогоріч виділять 300 мільйонів гривень, сказав голова уряду.

«Всі новонароджені зможуть пройти відповідні обстеження, які дозволяють діагностувати більш ніж 20 різних орфанних захворювань», – додав він.

Раніше міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко заявив, що Україна наразі закуповує обладнання для лабораторії, яка зможе діагностувати спінальну м’язову атрофію в новонароджених.

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