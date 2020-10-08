Смерть солдата через «дідівщину»: ДБР повідомило про підозру нацгвардійцю

Державне бюро розслідувань повідомило про підозру солдату однієї з військових частин Національної гвардії України у Київській області через «порушення статутних правил», в результаті чого помер солдат цієї ж військової частини, повідомила 7 жовтня пресслужба відомства.

«За даними досудового розслідування, солдат 3 жовтня порушив статутні правила взаємовідносин між військовослужбовцями за відсутності між ними відносин підлеглості, здійснював психологічний примус щодо іншого солдата. А саме, наказав йому виконувати фізичні вправи у вигляді віджимань від підлоги, після чого подав команду «Струнко» та кулаком наніс один удар в область грудної клітки. У результаті цього солдат втратив свідомість. Бригадою швидкої допомоги проводились заходи з надання екстреної медичної допомоги, однак результатів не дали. Таким чином було констатовано клінічну смерть потерпілого», – йдеться в повідомленні ДБР.

Повідомляється, що солдата, який завдав удару іншому, затримали, вирішується питання про обрання для нього запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

«У кримінальному провадженні призначено низку судових експертиз, в тому числі направлених на встановлення причин смерті потерпілого. У разі доведення вини підозрюваному загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 10 років», – додали в ДБР.

За попередніми даними, інцидент стався у військовій частині Національної гвардії України у місті Вишгород Київської області.