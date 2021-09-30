За п’ять років усиновлення в Україні скоротилося в 2,5 рази – Касьянова

Опір інституційної системи і відсутність в більшості дітей статусу, потрібного для усиновлення, призвели до того, що за п’ять років усиновлення в Україні скоротилося в 2,5 рази, заявила Дар’я Касьянова, голова правління ГС «Українська мережа за права дитини», найбільшої в Україні організації, що відстоює забезпечення інтересів дитини.

На зменшення кількості усиновлених дітей, за її словами, впливають об’єктивні фактори.

По-перше, невтішна соціально-економічна ситуація, по-друге, коронавірусна пандемія, яка перешкоджала належному проведенню занять для усиновителів, їхньому потраплянню в інтернатні заклади через карантин, а також своєчасним судовим засіданням, і по-третє – завершальний етап адміністративної реформи.

«Функцію усиновлення і сімейних форм виховання не було передано з районів на рівень об’єднаних територіальних громад, більше того, деякі райони було розформовано. Та й не в кожній ОТГ є така служба – орган, який приймає документи від усиновителів», – зазначила Касьянова.

За даними Міністерства соціальної політики України, на централізованому обліку з усиновлення сьогодні перебуває близько 17 тисяч дітей, проте тисяча потенційних усиновителів стоять в черзі за дитиною роками, тому що шукають дитину до 3-5 років. Але одного такого малюка знайти складно. А двох-трьох і більше братів-сестер люди всиновлювати не готові.

При цьому діти «найбажанішого віку» потрапляють замість нових родин у будинки дитини, де вже за пів року через депривацію мають серйозну затримку розвитку у порівняннями з однолітками, каже експертка.

«Немовля в традиційному будинку дитини не отримує достатньої для нормального розвитку кількості дотиків, обіймів, звукових і зорових подразників, теплих емоцій. Нагодували, поміняли памперс – і все. Інтернатних працівників на всіх дітей об’єктивно не вистачає», – пояснює Дар’я Касьянова.

Натомість, на думку експертів, 40% вихованців будинків дитини могли би бути усиновлені. Саме тому «Українська мережа за права дитини» (громадська спілка, яка об’єднує 27 українських та міжнародних організацій і благодійних фондів, що працюють по всій Україні з метою забезпечення прав та добробуту дитини – ред.) пропонує з 2024 року припинити влаштування найменших дітей у заклади інституційного виховання та удосконалити порядок розгляду судових справ, пов’язаних з позбавленням батьківських прав і наданням дитині відповідного статусу, аби вона могла потрапити в нову родину. Саме усиновлення має стати головною альтернативою інтернатам, бо є найкращою формою виховання у сім’ї, кажуть фахівці.

30 вересня відзначається День усиновлення, що збігається із днем християнського свята Віри, Надії, Любові та їхньої матері Софії.