В ОГП озвучили нові дані про постраждалих через війну дітей

Через повномасштабне збройне вторгнення Росії постраждали понад 1207 дітей – загинули 418 неповнолітніх та понад 789 були поранені, повідомляє пресслужба Офісу генпрокурора 7 жовтня.

«5 жовтня внаслідок обстрілів ворогом смт. Зарічне Лиманського району Донецької області отримав поранення 14-річний хлопець. 6 жовтня окупанти обстріляли житловий квартал Запоріжжя. Травмовано 3-річного хлопчика», – розповіли у відомстві з посиланням на ювенальних прокурорів.

Повідомляється, що найбільше з початку повномасштабної війни постраждало дітей на Донеччині – 405.

Влада каже, що статистика дитячого травматизму і смертності не остаточна, бо тривають бойові дії і збір даних.

Резолюції Ради безпеки ООН визначають, що серйозними порушеннями проти дітей під час збройних конфліктів є: вербування і використання дітей у збройних конфліктах; вбивства та каліцтва дітей; напади на школи, лікарні та захищених осіб, які пов’язані з ними; зґвалтування та інші форми сексуального насильства проти дітей; викрадення дітей; відмова у доступі гуманітарної допомоги.