Ювенальні прокурори: через війну 349 дітей загинули і понад 650 поранені

За офіційною інформацією ювенальних прокурорів, внаслідок повномасштабної збройної агресії в Україні 349 дітей загинули та понад 652 зазнади поранень різного ступеня тяжкості, повідлмив 13 липня Офіс генпрокурора.



«Найбільше постраждало дітей у Донецькій області – 352, Харківській – 190, Київській – 116, Чернігівській – 68, Луганській – 61, Миколаївській – 53, Херсонській – 52, Запорізькій – 31.



Повідомляється, що 12 липня в Сіверську Донецької області внаслідок обстрілів поранено двоє хлопчиків 2 та 17 років. Дворічна дитина в тяжкому стані.

Цифри дитячої смертності і травматизму через війну не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.