Через війну в Україні загинула 421 дитина – прокурори

Через повномасштабне збройне вторгнення Росії постраждали понад 1211 дітей – загинула 421 дитина та понад 790 були поранені, повідомляє пресслужба Офісу генпрокурора 7 жовтня.

«6 жовтня в с. Підгірне Василівського району Запорізької області підірвалися на міні двоє дітей віком 5 та 10 років. Від отриманих травм діти померли. 7 жовтня внаслідок тяжкого поранення в лікарні м. Курахове Донецької області померла 16-річна дівчинка. 7 жовтня внаслідок обстрілу ворогом с. Кирпотине Комишуваської ОТГ Запорізької області травмовано 1-річну дитину», – розповіли у відомстві з посиланням на ювенальних прокурорів.

Повідомляється, що найбільше з початку повномасштабної війни постраждало дітей на Донеччині – 405.

Влада каже, що статистика дитячого травматизму і смертності не остаточна, бо тривають бойові дії і збір даних.

Резолюції Ради безпеки ООН визначають, що серйозними порушеннями проти дітей під час збройних конфліктів є: вербування і використання дітей у збройних конфліктах; вбивства та каліцтва дітей; напади на школи, лікарні та захищених осіб, які пов’язані з ними; зґвалтування та інші форми сексуального насильства проти дітей; викрадення дітей; відмова у доступі гуманітарної допомоги.