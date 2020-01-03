8 дітей потрапили до реанімації через вибух у сільському клубі в Тернопільській області

У клубі в селі Угринів Підгаєцького району Тернопільської області восьмеро дітей постраждали 3 січня близько 18:30, коли виникла пожежа та пролунав вибух, повідомляє сайт Національної поліції.

«Площа займання була невелика, пожежу вдалося швидко локалізувати. Внаслідок вибуху постраждали восьмеро неповнолітніх віком від 12 до 17 років, які в цей час репетирували виступ різдвяного вертепу в клубі. Їх із опіками 1-2 ступеня доправили у реанімаційне відділення районної лікарні. Для надання подальшої кваліфікованої медичної допомоги усіх дітей транспортують до Тернопільської обласної дитячої клінічної лікарні», – вказано в повідомленні.

На місці інциденту продовжують працювати вибухотехніки та інші екстрені служби. За попередньою версією рятувальників, вибух міг статися через витік газу. Напередодні надзвичайної події газовики проводили газ до сільської ради, яка знаходиться поруч з клубом.