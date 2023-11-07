Оформити тимчасовий дозвіл на виїзд дитини за кордон можна буде у «Дії» – Федоров

Віцепрем’єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров повідомив, що уряд підтримав оформлення тимчасового дозволу на виїзд дитини за кордон у «Дії».

«Працюватиме все дуже просто. Необхідно, щоб в обох батьків була «Дія». Один відсилає заяву про дозвіл, а другий надає згоду в застосунку «Дія.Підписом». Потім дані автоматично вносяться до Державного реєстру актів цивільного стану, а прикордонники зможуть усе перевірити онлайн», – повідомив Федоров у Telegram.

За його словами, послуга в «Дії» буде безкоштовною. Водночас класичний спосіб оформлення згоди в нотаріуса залишиться доступним для батьків.

За законом, фізична особа, яка не досягла 16 років, має право на виїзд за межі України лише за згодою батьків (усиновлювачів), піклувальників та в їхньому супроводі. Водночас в умовах воєнного стану виїзд за кордон дітей з одним із батьків дозволяється без нотаріально посвідченої згоди іншого з батьків.