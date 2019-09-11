Джемілєв про самоспалення вченого в Удмуртії: «Це наслідок шовіністичної русифікаторської політики»

Лідер кримськотатарського народу Мустафа Джемілєв заявив, що акт самоспалення удмуртского вченого Альберта Разіна – це наслідок політики російської держави щодо корінних народів цієї країни. Про це Джемілєв розповів в коментарі Idel.Реалії.

«По-перше, хотів би передати щирі співчуття удмуртському народу у зв’язку з трагічною загибеллю патріота своєї батьківщини, свого народу. По-друге, гірко, звичайно. Але це в той же час вселяє оптимізм – якщо у народу є такі люди як Разін, то удмуртська мова не загине. А те, що сталося – це наслідок шовіністичної русифікаторської політики Росії, яка зараз значно гірша, ніж навіть за радянської влади. Дуже шкода», – зазначив Джемілєв.

За словами лідера кримськотатарського народу, акт матиме ефект на суспільне сприйняття проблеми асиміляції, але на дії російської влади не вплине.

«На громадськість до певної міри, напевно, це вплине. Це дуже екстраординарна подія. Крик душі. На владу не вплине, звичайно. Вона і далі буде проводити свою русифікаторську політику. Але якщо громадськість буде досить активна, я думаю, чогось можна домогтися. Це абсурд, коли незважаючи на державний статус удмуртського мови нарівні з російською, її вивчення там факультативне. Це так по всій Росії. Ось це вони потихеньку впроваджують ще і в окупованому Криму. Тому якщо ми якомога скоріше не звільнимося від цих окупантів, то доля кримськотатарського народу теж буде приречена», – підсумував політик.

10 вересня у російському Іжевську біля будівлі Державної ради Удмуртії вчений Альберт Разін підпалив себе. Він вимагав захистити удмуртський етнос. Поруч із Разіним виявили плакати, на одному з яких написано: «І якщо завтра моя мова зникне, то я готовий сьогодні померти». Через кілька годин після події Разін помер в лікарні.