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29 Червень 2019, Київ 01:17
Новини | Політика

Дмитро Тимчук посмертно отримав державну нагороду

Дмитро Тимчук

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Народний депутат Дмитро Тимчук, який нещодавно загинув за не до кінця з’ясованих обставин, нагороджений посмертно орденом «За мужність» III ступеня. Указ про нагородження Тимчука, разом із багатьма іншими людьми, підписав президент Володимир Зеленський.

Дмитро Тимчук (фракція «Народний фронт») загинув 19 червня в себе вдома в Києві від вогнепального поранення. Серед версій, які розглядають, – нещасний випадок чи вбивство; припускають і можливість самогубства.

Дмитрові Тимчуку було 46 років. Як військовий журналіст побував в українських миротворчих контингентах в Іраці, Косові й Лівані. З початку російської агресії проти України підполковник запасу Тимчук став координатором групи «Інформаційний спротив», відомим українським блогером. Детально висвітлював перебіг кримської кризи, інтервенцію Росії в Україні, а також сепаратистські виступи і російську диверсійну діяльність в Україні, збирав дані про обставини збиття авіалайнера рейсу MH17.

У жовтні 2014 року Тимчук став народним депутатом України восьмого скликання.

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