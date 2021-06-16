Охорону народного депутата обвинуватили в нападі – він каже, що це був конфлікт між відвідувачами

В Одесі охоронців народного депутата від «Слуги народу» Артема Дмитрука обвинуватили в нападі на активістів – заяви в поліцію написали двоє постраждалих, що прийшли до його приймальні. Сам народний депутат наголошує, що в нього немає охорони, а в конфлікті брали участь інші відвідувачі приймальні.

Як розповів Радіо Свобода один з потерпілих, Артем Ясинський, він прийшов разом із іншими 14-ма людьми щодо вирішення проблеми одної з «недобудов» Одеси – житловий комплекс почали будувати в 2014 році, потім роботи зупинились, а потім народний депутат нібито «захопив» новобудову. Дмитрук наполягає, що не захоплював будівлю, а лише захистив людей, що прийшли у власні квартири. 12 червня частина обурених інвесторів прийшла до приймальні Дмитрука, щоб вимагати пояснення – всього їх було близько півтора десятка.

Прийом тривав кілька годин і, як заявив Ясинський, наприкінці за вказівкою Дмитрука розпочалась бійка.

«Між однією з пайовиків та представником Дмитрука зав’язалася розмова, а її чоловік, Олексій Юмашев, вступив в словесну дискусію. Нам стало очевидно, що його провокують і ще один представник нашої групи вивів Юмашева на вулицю. В цей час з кабінету вийшов нардеп Дмитрук і сказав охороні – з цим розберіться. Після чого охорона вибігла на вулицю і почала бити Олексія, а коли я почав кричати, що ви робите, нардеп сказав – і з цим розберіться, і охорона почала бити мене», – розповів Ясинський раніше одеським ЗМІ.

І Ясинський, і Юмашев написали заяви про скоєння злочину та зняли побої. В поліції Радіо Свобода повідомили, що справу кваліфікували по статті 125 кримінального кодексу – умисне легке тілесне ушкодження, а потерпілих направили на судову медичну експертизу. Конфлікт на вулиці потрапив на камери спостереження, а частину побиття зняла очевидиця.

В коментарі Радіо Свобода Артем Дмитрук повністю заперечив слова Ясинського. За словами політика, охорони немає ані в нього, ані в його приймальнях. Конфлікт спровокували двоє людей, яких пізніше і виводили з приймальні, наголосив він.

«Ці люди прийшли разом, ми їх записали і розпочали приймати. Всі шість годин очікування ці двоє чоловіків, Ясинський і другий, сварились із персоналом, провокували. Коли прийшла їхня черга пройти до кабінету, один з них плюнув в юриста і намагався вдарити його головою. І тоді інші люди, які просто сиділи в приймальні, вирішили їх вивести», – заявив Дмитрук.

За словами народного депутата, саме Юмашев спровокував конфлікт після чого його попросили залишити приймальню. Присутні почали виштовхувати на вулицю, той агресивно пручався, а йому допомагав другий потерпілий, уточнив народний депутат.

«Ті люди, які як кажуть виштовхували когось, просто знаходились у мене в приймальні – в мене завжди багато людей, є представники ветеранських і громадських організацій. Серед них є просто мої знайомі, які приходять. Потім до приймальні приїхала поліція, всі дали пояснення – і я, і інші люди», – зазначив Дмитрук.

На фотографіях, які оприлюднив Ясинський в «Фейсбуці», можна побачити, що люди, які пізніше їх виштовхували і били, провели в приймальні кілька годин, а один з них приїхав із Дмитруком. Принаймні один мав на поясі кобуру, але Ясинський не побачив, чи була там зброя. Сам народний депутат каже, що він зброю не бачив і вона точно не використовувалась всередині приймальні.