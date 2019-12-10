У Дніпрі за ДНК-експертизою підтвердили особу загиблого у полоні бійця ЗСУ Романа Безпалого. Інформацію про це Радіо Свобода підтвердили в пресслужбі 53-ї окремої механізованої бригади, де він служив.

За інформацією з бригади, Роман Беспалий потрапив разом ще з сімома українськими військовими до полону угруповання «ДНР» 22 травня 2019 року. Довгі місяці про його долю не було нічого відомо. 15 жовтня з’явилась інформація про те, що він помер у полоні, нібито наклавши на себе руки.

У листопаді його тіло передали рідним. Однак, як підтвердили в бригаді, воно було без внутрішніх органів, що може свідчити про те, що смерть була насильницькою.

Як повідомила Радіо Свобода дружина бійця Анжела Чонка, хоча ДНК-експертиза на 99,9% підтвердила, що це тіло її чоловіка, вона її результатам не вірить. Жінка каже, що не упізнала тіло й при візуальному опізнанні. Вона ініціювала проведення повторної ДНК-експертизи. Дружина також відкидає версію самогубства її чоловіка.

Загиблого планують поховати у середу, 11 грудня, в селі Вільному Новомосковського району Дніпропетровщині, звідки був родом Роман Беспалий.