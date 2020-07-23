У Дніпрі біля Києва з’явилися медузи-«прибульці» та риба-голка – Асоціація рибалок

В Асоціації рибалок України повідомили, що в каскаді Дніпровських водосховищ через зміну складу води оселилися мешканці морських лиманів. Як повідомила пресслужба асоціації, так, у Дніпрі в районі Києва зафіксували морськау рибу-голку і дрібну медузу.

«Якщо три роки тому рибу-голку і деякі види бичків можна було зустріти тільки в Дельті Дніпра і на Каховському водосховищі, то сьогодні вони в достатку зустрічаються прямо в столичних затоках. Щодо дрібної медузи, то це Craspedacusta sowerbii або амазонська прісноводна медуза з Південної Америки. Кілька років тому можна було побачити її поодинокі екземпляри, але в цьому році в деяких затоках, як в киселі плаваєш. Дана медуза – прибулець. Вона не властива нашій вітчизняній природі, швидше за все, потрапила у води Дніпра з чийогось акваріума. Цей вид походить родом від справжніх медуз, схожий з ними за структурою, має щупальця, тобто це справжня, повноцінна медуза, правда, дещо в зменшеному вигляді від своїх морських родичів», – повідомили в Асоціації рибалок України.

В Асоціації рибалок України наголошують, що поява морських мешканців у дніпровських водах свідчить про катастрофічний стан Дніпра.

«Вони живуть у столичній акваторії прямо під «вікнами» Верховної Ради, і це яскрава демонстрація неналежного ставлення до найбільшої річки країни. Так само варто сказати, що Дніпро катастрофічно заростає і міліє. Тільки в столичній акваторії 57 мілин, які через три-п’ять років можуть перетворитися в острови, якщо не вжити екстрених заході», – звернулися фахівці асоціації.

Дніпро – четверта за довжиною і третя за площею басейну річка Європи, в Україні – річка з найдовшою течією.