Сотні жителів Дніпра здають кров для поранених бійців

У Дніпрі в лікарні імені Мечникова 9 жовтня розпочалася акція День донора для поранених бійців. Здати крові для надання медичної допомоги пораненим та постраждалим у зоні бойових дій на Донбасі прийшли майже чотири сотні дніпрян.

Черги вишикувались з самого ранку, в них записалися як молоді люди, студенти, курсанти, так і люди старшого віку, представники силових відомств, самі медики тощо. Дехто здає кров уперше.

Як повідомили Радіо Свобода в лікарні імені Мечникова, за перші дві години кров здало понад 100 донорів, загальний обсяг склав понад 50 літрів. Її одразу ж доправили до банку крові.

За словами заступника головного лікаря лікарні імені Мечникова Олександра Толубаєва, чотири роки лікарня Мечникова ставить на ноги поранених бійців. За час бойових дій на Донбасі тут врятували понад 2,5 тисячі бійців з важкими вогнепальними і мінно-вибуховими пораненнями. Кожен із них мав потребу в переливанні донорської крові. Загалом їм було перелито 3,5 тонни крові.

Тільки 2018 року до закладу було доправлено близько 100 військових із дуже важкими вогнепальними і мінно-вибуховими пораненнями. Потреба в донорській крові у лікарні не зникає.

З початку бойових дій на Донбасі Дніпропетровська обласна клінічна лікарня імені Мечникова прийняла на лікування майже 11 тисяч бійців.