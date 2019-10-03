У Дніпрі сотні людей прийшли здати кров для поранених бійців

У четвер, 3 жовтня, у Дніпрі, в лікарні імені Мечникова, проводять акцію День донора для поранених та травмованих бійців. Здати крові для надання медичної допомоги постраждалим в зоні бойових дій на Донбасі прийшли студенти дніпровських вишів, курсанти, представники силових структур, відомі спортсмени, медики, небайдужі жителі.

Як розповіли Радіо Свобода медики, станом на 13-у годину, здало кров понад півтори сотні людей, інші стоять у черзі. Медики працюватимуть до останнього відвідувача.

Взяту кров одразу ж доправляють до банку крові.

За словами головного лікаря Сергія Риженка, у лікарні Мечникова щодня роблять близько ста операцій. Запас крові обов’язково має бути. Зокрема, здана сьогодні кров піде для двох тяжкопоранених бійців, яких наразі рятують у медзакладі.

З початку бойових дій на Донбасі Дніпропетровська обласна клінічна лікарня імені Мечникова прийняла на лікування понад 13 тисяч бійців.