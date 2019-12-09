У Дніпрі запрацювала волонтерська «Фабрика святого Миколая»

Ввечері 9 грудня в Дніпрі відбулось урочисте відкриття «Фабрики святого Миколая» – волонтерського центру, який у межах акції «Миколай про тебе не забуде» збиратиме подарунки для дітей соціально вразливих категорій.

Як зазначила коорднаторка акції в Дніпрі Ніна Медвєдєва, цього року волонтери мають намір зібрати, запакувати й розвезти подарунки двом тисячам дітей – дітям учасників бойових дій, переселенцям, дітям з інвалідністю, сиротам і дітям із багатодітних родин. Пакувати перші подарунки вже розпочали, над цим працюють волонтери різного віку, дехто прийшов разом із дітьми.

Фабрика святого Миколая працюватиме до 18 грудня, саме сюди будуть звозитися усі подарунки, принесені містянами до пунктів збору, а також закуплені на кошти, зібрані під час благодійних концертів.

Як зазначила Ніна Медвєдєва, кожен пакунок включатиме три неодмінні складові – іграшку, солодощі й канцтовари.

«Для людини необтяжливо купити разом із пачкою олівців для своєї дитини ще одну пачку, яка має стати подарунком для іншої дитини. З цих принесених дарунків ми зможемо сформувати пакунки для дітей, щоби створити для них свято, диво, подарувати надію. Чому це потрібно? Кожна людина прагне благодійності, прагне сказати: «Я допомагаю». Пункт збору можна організувати навіть на роботі, на місці навчання, поставити коробку в офісі, в магазині», – сказала Ніна Медвєдєва.

Адреси дітей, котрі потребують допомоги, волонтери дізнавались у соціальних службах, в школах, від знайомих родин, що опинились у скруті. Розвозити пакунки по домівках дітей «помічники Миколая» будуть упродовж кількох днів, починаючи з 19 грудня.

Упродовж акції в Дніпрі волонтери також проводять майстер-класи з виготовлення новорічних аксесуарів – свічок і листівок, які потім планують роздавати дніпрянам.

Вперше акція «Миколай про тебе не забуде!» відбулася у Львові, згодом ідею перейняли інші міста України й сусідньої Польщі.