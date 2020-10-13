У Дніпрі вшановують пам’ять жертв «газової трагедії», в якій загинули 23 людини

У Дніпрі 13 жовтня вшановують жертв «газової трагедії» 13-річної давнини. Жалобні заходи за загиблими відбулися на подвір’ї церкви, збудованої на місці багатоповерхового будинку на вулиці Мандриківській, 127, де пролунав вибух.

У церемонії взяли участь колишні мешканці будинку, члени сімей загиблих, рятувальники, представники влади та духовенства. Вони поклали квіти до підніжжя монументу, встановленого на згадку про загиблих, священники відслужили панахиду.

Рятувальник Сергій Коваль – один із тих, хто 13 років тому серед перших прибув на місце аварії.

«Картина трагедії була страшна: лежали люди, придавлені плитами, розкидані речі, в сусідніх будинках повилітали шибки. Взялися за порятунок людей. Діти в буквальному сенсі стояли на відірваних шибках від вікон. Екіпажі, які працювали на драбинах, не спускались, ішли на порушення, аби зекономити час для порятунку людей», – сказав він.

За його словами, до рятувальників Дніпра приєдналися колеги з інших регіонів. Пошуково-рятувальна операція тривала близько місяця.

Тоді прокуратура Дніпропетровської області кваліфікувала дії посадовців газопостачального підприємства ВАТ «Дніпрогаз» за статтею «Порушення правил безпеки, що призвело до загибелі людей». На лаві підсудних опинилися посадовці «Дніпрогазу»: генеральний директор, його перший заступник, головний інженер та майстер виробничо-експлуатаційної служби. Розгляд справи щодо вибуху, в українських судах тривав понад 10 років.

За ці роки справа побувала в 12 судах – у Дніпрі, Запоріжжі та Києві. Експосадовців «Дніпрогазу», яких обвинувачували в службовому недбальстві, тричі амністували, справу закривали, а потім знову відкривали.

Троє експосадовців компанії отримали терміни позбавлення волі від 3 до 4 років, але справа щодо екскерівника «Дніпрогазу» Ігоря Іванкова, яку раніше виділили в окреме провадження, два роки тому була закрита у зв’язку з закінченням строків давності.

Водночас кілька потерпілих родин, яких не задовольнило закриття справи проти ексдиректора, звернулися до Європейського суду з прав людини. Справа прийнята до розгляду.

13 жовтня 2007 року в Дніпропетровську в житловому будинку на вулиці Мандриківській стався вибух побутового газу, у результаті повністю був зруйнований третій під'їзд будинку №127, перекриття та 40 житлових квартир.

23 людини загинули, у тому числі діти. Потерпілими були визнані 417 осіб.

На місці зруйнованої висотки збудували церкву й пам’ятний знак загиблим. Щороку 13 жовтня там відбуваються жалобні заходи.