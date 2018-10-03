У лікарні Дніпра від отруєння грибами помер 7-річний хлопчик

У Дніпрі в лікарні помер 7-річний хлопчик, який отруївся грибами. Інформацію про це Радіо Свобода підтвердили в обласній поліції.

За даними поліції, напередодні хлопчика з симптомами отруєння шпиталізували до дитячої лікарні. У середу 3 жовтня дитина померла. Поліція здійснює перевірку.

За попередніми даними, хлопчик з’їв сиру бліду поганку три дні тому, коли гуляв разом із друзями на вулиці. Пізніше йому стало погано, та тільки через два дні він повідомив, що їв.

За даними Міністерства охорони здоров’я, з двох тисяч видів грибів в Україні їстівними вважаються щонайбільше 500. Аналіз свідчить, що більшість отруєнь обумовлені вживанням пластинчатих отруйних грибів (насамперед блідої поганки), які помилково сприймаються за їстівні.