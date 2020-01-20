У Дніпрі вшанували пам'ять оборонців Донецького аеропорту, поіменно згадавши загиблих

У Дніпрі, на Алеї Героїв, увечері 20 січня вшанували пам’ять загиблих захисників Донецького аеропорту. Захід відбувся біля пам’ятного хреста героям Небесної сотні та загиблим на Донбасі українським військовим. У ньому взяло участь кількадесят людей.

Вшанувати полеглих і подякувати живим зібралисяь учасники бойових дій на Донбасі, волонтери, небайдужі дніпряни, духовенство. Учасники заходу засвітили лампадки й поіменно згадали загиблих під час оборони аеропорту.

«95 підтверджених загиблих, ця цифра постійно уточнюється. Загибель одного рідні не визнають. Четверо зниклих безвісти. 500 поранених. А ще є полонені, є розстріляні нелюдами в полоні. Наскільки ця операція була необхідною зі стратегічної і тактичної точки зору – це визначать військові експерти. Але та боротьба була немарною. Подвиг, який здійснили хлопці, багатьох надихнув, дав зрозуміти, що ми можемо навіть у безвихідних ситуаціях боротись і давати опір», – сказав військовий капелан Дмитро Поворотний.

Священики ПЦУ відслужили панахиду за загиблими.

Оборона ДАП тривала 242 дні, з 26 травня 2014 року до 20 січня 2015 року.