Віцемеру та ще двом посадовцям мерії Дніпра повідомили про підозру в розтраті понад 16 мільйонів гривень

Віцемера та ще двох посадовців мерії Дніпра підозрюють у розтраті понад 16,8 мільйона гривень бюджетних коштів на паспортизації вулиць, їм вручили повідомлення про підозру. Про це у середу на брифінгу розповів начальник відділу прокуратури області Максим Березюк, повідомляє кореспондент Радіо Свобода.

За його словами, торік посадовці уклали договори з одним із ТОВ на послуги з технічного обліку та паспортизації вулиць Дніпра. Однак товариство жодної роботи фактично не виконувало, а за основу створюваних документів були взяті вже існуючі.

Один з директорів цього підприємства проживає в Туреччині, другий – на непідконтрольній Україні території і, як заявляють правоохоронці, місця свого проживання на момент підписання документів з мерією Дніпра вони не полишали.

Як сказав Максим Березюк, 9 жовтня було повідомлено про підозру заступнику міського голови – директору департаменту благоустрою та інфраструктури міськради та двом його заступникам.

Одному з посадовців повідомлення про підозру вручили особисто, двом іншим – заочно. Вони перебувають у розшуку.

Досудове розслідування триває.