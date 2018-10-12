У Дніпрі відкрився перший всеукраїнський фестиваль ковальського мистецтва Koval Fest

У Дніпрі на Фестивальному причалі відкрився перший всеукраїнський фестиваль ковальського мистецтва Koval Fest. Захід присвячений Дню захисника України й триватиме три дні.

Як розповіли організатори, до Дніпра з’їхалися десятки ковалів з різних міст України і навіть один із-за кордону – з Чілі – Флавіо Парра Ортіз.

Упродовж трьох днів майстри презентуватимуть свої вироби, серед яких є унікальні скульптури й картини з металу, і проводитимуть для охочих майстер-класи з виготовлення монет, цвяхів, оберегів, створення зброї.

Учасники фестивалю також планують разом створити триметровий «Талісман Дніпра» – серце з гербом міста і 242 листочками.

За словами автора ідеї фестивалю, коваля Григорія Талісмана, ця скульптура також символізуватиме єдність правого та лівого берегів Дніпра. Передбачається, що згодом вона прикрасить Січеславську Набережну.

«На цьому фестивалі ми підготуємо листячко для скульптури. На кожному листочку буде викарбуване ім’я людини, яка сприяє розвитку нашого міста, яка зробила внесок в історію. Наша мета – зібрати талановитих людей, об’єднати, висвітлити, «просунути», – сказав Григорій Талісман.

Родзинкою останнього дня фестивалю стане виконання Гімну України на ковадлах.

Упродовж трьох днів на фестивалі працюватимуть локація для дітей «Маленькі ковалики», фотозона та фуд-зона, де триватиме «Шоу вареників».