У Дніпрі долають наслідки крижаного дощу: у місті ожеледь та повалені дерева

У Дніпрі 16 бригад дорожніх працівників долають наслідки крижаного дощу, який накрив місто 25 грудня й призвів до ожеледиці.

За інформацією пресслужбі мерії Дніпра, на вулиці вийшли понад 60 одиниць посипальної техніки, а також спецтехніка для обробки тротуарів. Небезпечні ділянки, мости та дороги обробляють сумішшю солі з піском.

За даними КП «Дніпровський електротранспорт», бригади комунальників зрізають кригу на контактній мережі, чистять колії.

У кількох місцях стихія повалила дерева. Також сталася аварія за участі громадського транспорту: автобус 146-го маршруту врізався в контактну опору. Постраждалих немає.

Рятувальники області попередили також, що упродовж 25 грудня у Дніпрі та області йтиме значний дощ. Упродовж доби по всій території області оголошене штормове попередження.