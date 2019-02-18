Дайвери затопили у кар’єрі бюст Леніна

У Новомиколаївському кар’єрі поблизу Дніпра на глибину 34 метри дайвери опустили бюст Володимира Леніна. Як розповів Радіо Свобода один з ініціаторів проекту, інструктор з дайвінгу Андрій Воробйов, таким чином дайвери поповнили підводний парк скульптур, який понад 10 років створюють у водоймі.

«Він (бюст – ред.) зроблений з епоксидної смоли, яка не руйнується під впливом вологи. Там стоїть ім’я автора і дата – 1983 рік. Його хотіли розбити й зламати, він пошкоджений практично з усіх сторін. Це неполітична акція, це суто дайверський експонат. Ми за здоровий спосіб життя, а дайвінг – це його частина», – сказав Андрій Воробйов.

За словами Воробйова, бюст, як припускають, колись стояв в одному з палаців спорту Дніпра. Перед затопленням дайвери домалювали бюсту вуса і бороду та одягли жовту косинку.

Новомиколаївський кар’єр під Дніпром – колишній гранітний кар’єр, затоплений водою після завершення виробок. Тепер там діє парків підводних скульптур, наразі єдиний такий в Україні.