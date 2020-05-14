У Кривому Розі з 15-ти «самовільно виписаних» головлікарем пацієнтів з COVID-19 двоє померли – ОДА

У Кривому Розі з 15-ти «самовільно виписаних» головним лікарем лікарні №4 пацієнтів з COVID-19 двоє померли, заявили Радіо Свобода у пресслужбі Дніпропетровської облдержадміністрації. Наразі в лікарні працює комісія, аби дати оцінку діям керівництва закладу.

Як заявив голова Дніпропетровської обласної ради Святослав Олійник, провина головлікаря не доведена, у її діях, за його словами, була логіка.

«Думаю, дуже рано говорити про те, що є провина головного лікаря. Треба все ретельно дослідити, є моменти, з якими наші лікарі стикаються вперше. Відправляючи людей без симптомів на самоізоляцію додому, вона таким чином очевидно керувалася тим, що вберігає інших пацієнтів від контактів. Є логіка в цих діях», – заявив він.

Олійник також розповів, що цьому передувало.

«Сталося приблизно те, що в інших лікарнях світу, зокрема в Італії. У терапевтичному відділенні померла жінка, в якої вже після смерті був поставлений COVID-19. По ланцюгу стали виявляти контактних з нею осіб. З’ясували, що відбувся контакт між лікарями та пацієнтами. Це, на жаль, класична ситуація для хвороби, яка протікає без симптомів», – сказав Святослав Олійник.

Він також поінформував, що в лікарні протестують всіх медпрацівників.

У приймальні головної лікарки лікарні Людмили Мірянової Радіо Свобода підтвердили, що вона тимчасово усунута від роботи і «ніяких кометарів не дає».

12 травня стало відомо, що в Кривому Розі усунули від роботи головного лікарня 4-ої міської лікарні за «самовільну виписку» 15 пацієнтів з підтвердженим діагнозом COVID-19.

На Дніпропетровщині COVID-19 виявили в 781 людини, 82 людини одужали, 10 – померли.