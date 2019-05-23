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23 Травень 2019, Київ 12:18
Новини | Події

У лікарні Дніпра помер боєць зі Львівщини, за життя якого боролися 5 днів

48-річний військовослужбовець Збройних сил України зазнав кульового поранення поблизу Кримського на Луганщині

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В обласній клінічній лікарні імені Мечникова в Дніпрі помер боєць зі Львівщини, за життя якого боролися 5 днів. Інформацію про це Радіо Свобода підтвердили в лікарні.

За даними заступника головного лікаря Олександра Толубаєва, 48-річний військовослужбовець Збройних сил України зазнав кульового поранення поблизу Кримського на Луганщині.

Його доправили до лікарні імені Мечникова 18 травня з тяжким черепно-мозковим пораненням. Усі 5 днів він перебував у кому, на апараті штучного дихання. Днями пораненого прооперували: нейрохірургічна операція тривала понад чотири години.

З початку бойових дій на Донбасі Дніпропетровська обласна клінічна лікарня імені Мечникова прийняла на лікування понад 12 тисяч бійців.

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