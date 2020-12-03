У Дніпрі відкрили меморіальну дошку бійцеві, загиблому 6 років тому під Шахтарськом

У Дніпрі, на фасаді навчально-виховного комплексу №106, відкрили меморіальну дошку бійцеві 25-ї повітряно-десантної бригади Дмитру Акімову, який загинув улітку 2014 року під Шахтарськом. Урочисте відкриття пам’ятного знака відбулося в четвер, 3 грудня.

За словами бойових побратимів, з початком подій на Донбасі Дмитро одним із перших пішов до лав української армії, до зони АТО потрапив у квітні 2014 року. Загинув через тиждень після свого весілля – 31 липня, коли колона БТРів українських військових у тому районі зазнала потужного обстрілу бойовиків із «Градів» і атаки з засідки.

Йому було 23 роки. Удома в Дмитра Акімова залишилися дружина та донька, яка народилася вже після загибелі батька.

2014 року за особисту мужність Акімов був нагороджений орденом «За мужність III ступеня» (посмертно). Через рік меморіальну дошку бійцеві відкрили на фасаді школи в селищі Кринички, де він також навчався. Його портрет також розміщений у Криничках, на дошці пам'яті земляків, загиблих під час війни на Донбасі.

За даними Книги пам’яті, станом на липень 2020 року на Донбасі загинуло найбільше бійців із Дніпропетровської області – 477.