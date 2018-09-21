Дніпро втратив статус міста-мільйонника – статистика

Дніпро перестав бути містом з населенням у понад мільйон осіб. Про це повідомили в Головному управлінні статистики в Дніпропетровській області.

За даними управління, за останньою інформацією станом на серпень 2018 року, кількість жителів Дніпра становить близько 999,3 тисячі осіб, це на понад 3,6 тисячі жителів менше, ніж було на 1 січня нинішнього року. Найбільш значне скорочення – майже тисячу жителів – зафіксоване в Соборному, одному з центральних районів Дніпра.

Скорочення відбулося за рахунок міграції населення, а також скорочення з природних причин.

Раніше в міській раді заявляли, що поняття «мільйонник» – не офіційне, а, скоріше, іміджеве: жодних привілеїв, зокрема, дотацій із держбюджету, цей статус місту не дає. Також лунали пропозиції збільшити населення міста за рахунок приєднання прилеглих селищ.

2011 року Дніпро (тоді – Дніпропетровськ) офіційно перестав бути містом з населенням понад мільйон. Чисельність жителів міста, за оцінкою Головного управління статистики в області, восени того року склала 999 тисяч 300 осіб. Зменшення населення відбулось за рахунок природного скорочення та міграції. Третина вибулих з міста виїхала до інших областей України, близько 2 відсотків – до країн «далекого зарубіжжя.

Але в січні 2018 року в Головстаті області повідомили, що Дніпро став містом з населенням у 1,003 мільйона осіб.