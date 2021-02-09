У Дніпрі відкрили Музей дитинства (фото)

У Дніпрі 9 лютого відкрили Музей дитинства, філію Дніпровського науково-технічного музею «Машини часу». Як передає кореспондент Радіо Свобода, новий музей розташувався в будинку, де свого часу жили робітники Брянського заводу.

У Музеї дитинства його засновник Михайло Прудников зібрав експонати, які показують дитинство 60-90-х років ХХ століття. Над створенням закладу працювали 6 років, каже він. Перед цим засновник відвідав музеї схожої тематики в Україні та за кордоном – у Вільнюсі, Будапешті, Стамбулі, містах Німеччини.

Як розповів Михайло Прудников, музейна колекція нараховує близько тисячі ретроекспонатів, серед яких гральні автомати, настільні ігри, книжки, іграшки, техніка, фотографії, листівки, посуд, одяг тощо.

Зокрема, в музеї презентують іграшки, виготовлені в Дніпрі, де працював великий комбінат дитячої іграшки, а також іграшки, зроблені на промислових і навіть оборонних підприємствах міста.

«Південмаш випускав іграшкові автомати, «ДМЗ» – робота і літак, завод пластмасових виробів «Хвиля» – різноманітні лабіринти, і окремий був цех для виготовлення хлопавок. Наш рідний комбінат «Іграшка» – асортимент на рік 130 штук. Велосипед «Гном» – теж «південмашівський». Таких випускали 130 тисяч на рік», – сказав керівник музею.

Експозиція розташувалася в трьох залах – «Настільні ігри та ігрові атракціони», «Світ іграшок», «Виставковий артпростір». Її планують постійно доповнювати й оновлювати.

«Наше завдання – створити музей не чогось такого, що є за трьома морями, чогось дефіцитного, а показати ті речі, якими ми гралися в своєму дитинстві», – сказав Прудников.

Деякими експонатами можна тут-таки бавитись.

Також музей приймає в дарунок від містян іграшки з часів їхнього дитинства. Музей існуватиме власним коштом. Також, як повідомив на відкритті міський голова Борис Філатов, місцева влада розглядає можливість надання йому гранту для розвитку.